MSB'den son dakika açıklaması: S400'ler Türkiye'de! S-400 nedir ve özellikleri nelerdir? İşte tüm ayrıntılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bugün bir son dakika açıklaması yapılırken, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi hakkında bilgi verildi. İlgili sistemin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı belirtilen açıklamada, S400'lerin Ankara'ya intikalinin başladığı bildirildi. Bu durumun hemen akabinde ise, ilk parçaları taşıyan Rus uçakları Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı. Art arda üç Rus uçağının inişi gerçekleşirken, S-400 parçaları Türkiye tarafından resmen teslim alınmış oluyor.

S-400 NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR? İŞTE SON DURUM

Durum böyle olunca, vatandaşların konuya yönelik araştırmaları da artış gösterdi. Bugünün en önemli konusu haline gelen füze ve hava savunma sistemleri hakkında bilgi edinme süreci yoğunlaştırdı. Milyonlarca vatandaş Google üzerinden 'S-400 nedir ve özellikleri nelerdir?' sorusuna yanıt ararken, ilgili sistemin nereye konuşlanacağını da merak ediyor.

Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla son dakika gelişmelerini derlerken, S400 son durum detaylarını aktardık.