Gazeteci Eygi’ye son görev

BUGÜN NELER OLDU

Gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi (86), dün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Alınan helalliğin ardından konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Gençlik yıllarımızdan bu yana, kendisini ilk tanıdığım yer Babıali'deki Bedir Yayınevi'ydi. Oradan bu günlere her geçen gün kalemiyle, kaleminin yanında en önemli özelliklerinden bir tanesi de, Mehmed Şevket Eygi'nin estetik anlayışıydı. Estetikte çok farklıydı. Müslümanın estetiğine çok dikkat etmesini özel sohbetlerimizde de ifade ederdi. Kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphaneye hibe etti. Bu noktadaki cömertliğini göstermesi ve bu eserlerle milletine bu güne kadar yazılarıyla, hem kendi eserleriyle, hem de bunun yanındaki kütüphanesindeki eserleriyle gençliğin ve milletimizin emrine amade kılması ayrıca bir şükran borcumuz."BAŞKAN Erdoğan, Eygi'nin defin töreninin ardından aynı mezarlıkta bulunan merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın da kabrini ziyaret ederek dua okudu. Erdoğan, dün ayrıca hac vazifesini yerine getirmek için Londra'dan bisikletlerle yola çıkan hacı adaylarıyla Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü.