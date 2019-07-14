Havalimanında halkla buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Ankara ve İstanbul'da bir dizi etkinliğe katılacak. Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında bulunan Şehitler Abidesi'ndeki törende yer alacak. Erdoğan, buradan Millet Camisi'ne giderek şehitler için okunan hatimlerin duasına iştirak edecek. Daha sonra TBMM'deki özel oturumu izleyecek olan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilerin bombaladığı, daha sonra yeniden yapılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü hizmete açacak. Erdoğan'ın İstanbul'daki ilk adresi ise, darbe girişimi gecesi geldiği ve direnişi yönettiği yer olan Atatürk Havalimanı olacak. Burada düzenlenecek dev buluşmaya şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katılacak. Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçerek Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter'dan paylaştığı videoyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet etti. Atatürk Havalimanı'ndaki program için 9 bin 500, il genelinde alınacak emniyet tedbirleri için de 25 bin personel görevlendirilecek.



AZİZ'İN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Bu arada telefonla katıldığı radyo yayınında en büyük hayallerinden birinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyleyen 14 yaşındaki Aziz adlı gencin hayali de 15 Temmuz'da gerçekleşecek. Yayına bağlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aziz'i İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti. Altun, Aziz'in burada Erdoğan ile görüşebileceğini kaydetti.