Mehmetçik’ten PKK’ya 2’nci Pençe harekâtı

BUGÜN NELER OLDU

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-1 operasyonunun ikinci ayağı için de harekete geçildi. 27 Mayıs'a başlayan haketta bugüne kadar 143 terörist etkisiz hale getirilmişti. Dün gece 22.00 sıralarında başlayan Pençe 2 Harekatı ile de Hakurk vadisinde teröristlerin yuvalandığı özel bir bölgeye operasyon yapılıyor. Komandolar kara ve Hava desteği eşliğinde bölgeye girdi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Halen başarıyla icra edilmekte olan Pençe Operasyonu'nda elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarıyla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmıştır. Operasyon Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir" denildi. MSB'den yapılan ikinci açıklamada ise "Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı" denildi.Öte yandan Van'ın Çaldıran ilçesinde süren operasyonlarda 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.Mıllı Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törene katılan Akar, "Terörle mücadele harekatları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Pençe Harekatı başta olmak üzere düzenlenen harekatlarda ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesidir" dedi. Yerli ve milli silah sistemleri ile donatılmış TSK'nin kahraman ve fedakar personelinin başta FETÖ, PKK/ PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetleri olmak üzere, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta milletin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Akar, "Yurt içinde ve sınır ötesinde, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu. ANKARA