Oktar örgütünde FETÖ bağlantısı

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Adnan Oktar Silahlı Suç örgütü üyesi 2 şüphelinin bilgisayarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazılarının yayınlandığı 'Herkul.org' sitesinin mobil uygulamasının kurulum dosyalarına rastlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Elebaşı Adnan Oktar'ın Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 'cinsel istismar', 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' 'siyasal ve askeri casusluk', 'eziyet' ve 'şantaj' gibi 24 ayrı suçlama yöneltildi. Örgütün Fetullahçı Terör Örgütü'yle olan ilişkisi iddianamede detaylı bir şekilde anlatıldı.İddianamede şüpheli olarak yer alan Ender Daban ve Bora Yıldız'ın ikametinden ele geçen bilgisayarda FETÖ elebaşının sohbetlerinin yer aldığı 'Herkul.org' sitesinin 'iphone' uygulamasının kurulum dosyası ve kodlarını içeren bir dosya bulundu. Bu kodların FETÖ tarafından Apple Store'a yüklenemediği Oktar grubundan yardım istendiği tespit edildi. Dosyanın içerisinde bir de nota rastlanırken, notta 'Herkul' sitesinin mobil uygulamasının kurulum dosyaları Yasin Yalçınkaya'ya ait yetkilendirme bilgileriyle Apple Store'a yüklenmesinin istendiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Yasin Yalçınkaya'nın MİT TIR'larının durduran Astsubay'lardan bir tanesi olduğu ortaya çıktı. Astsubay Yalçınkaya'nın TIR'ların durdurulmasına ilişkin çekim yapan ekip içerisinde olduğu belirlenirken, TIR'ların durdurulmasına ilişkin dava kapsamında 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İddianamede Adnan Oktar grubu hakkında FETÖ'nün emniyette etkin olduğu 2007 yılında benzer suçlamalarla bir suç örgütü dosyası hazırlandığı ifade edilirken, hazırlayanların daha sonraki süreçte FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan bir kısmı hüküm giyen FETÖ üyeleri olduğu ifade edildi.