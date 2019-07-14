Oktar örgütünün şok FETÖ bağlantıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Elebaşı Adnan Oktar'ın Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 'cinsel istismar', 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' 'siyasal ve askeri casusluk', 'eziyet' ve 'şantaj' gibi 24 ayrı suçlama yöneltildi. Örgütün Fetullahçı Terör Örgütü'yle olan ilişkisi iddianamede detaylı bir şekilde anlatıldı. İddianamede şüpheli olarak yer alan Ender Daban ve Bora Yıldız'ın ikametinden ele geçen bilgisayarda FETÖ elebaşının sohbetlerinin yer aldığı 'Herkul.org' sitesinin 'iphone' uygulamasının kurulum dosyası ve kodlarını içeren bir dosya bulundu. Bu kodların FETÖ tarafından Apple Store'a yüklenemediği Oktar grubundan yardım istendiği tespit edildi.

FETÖ'YE YARDIM ETMİŞLER

Dosyanın içerisinde bir de nota rastlanırken, notta 'Herkul' sitesinin mobil uygulamasının kurulum dosyaları Yasin Yalçınkaya'ya ait yetkilendirme bilgileriyle Apple Store'a yüklenmesinin istendiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Yasin Yalçınkaya'nın MİT TIR'larının durduran Astsubay'lardan bir tanesi olduğu ortaya çıktı. Astsubay Yalçınkaya'nın TIR'ların durdurulmasına ilişkin çekim yapan ekip içerisinde olduğu belirlenirken, TIR'ların durdurulmasına ilişkin dava kapsamında 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'CÜ POLİSLER SONUÇLANDIRMADI

İddianamede Adnan Oktar grubu hakkında FETÖ'nün emniyette etkin olduğu 2007 yılında benzer suçlamalarla bir suç örgütü dosyası hazırlandığı ifade edilirken, hazırlayanların daha sonraki süreçte FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan bir kısmı hüküm giyen FETÖ üyeleri olduğu ifade edildi. Dosyada mağdur ve müşteki olan isimler FETÖ tarafından şüpheli yapıldı. 2008 yılında örgütün üst düzey yöneticileri tarafından hukuk grubunda faaliyet gösteren avukatlara 'Ergenekon soruşturmalarına katılım için dilekçe sunulması ve FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz'den randevu alınması talimatı verildi. Alınan randevu sonrası görüşmeye Oktar'ın yöneticileri Tarkan Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu katıldığı belirlendi. Toplantı sonrası günümüzdeki dosyaya benzer suçlamaların bulunduğu 2007'deki dosyanın birden ters yönde ilerletilerek operasyona dönüştürülmeden sonuçsuz bırakıldı.

ZARRAB DAVASI'NIN BİLİRKİŞİLERİNİ AĞIRLADILAR

Hakan Atilla davasına bilirkişi olarak atanan Jonathan Schanzer ve Mark Dubowitz'in, 2013-2014 yıllarında Oktar suç örgütü tarafından ağırlandığı, uçak biletleri ve otel ücretlerini örgüt tarafından ödendiği belirlendi. 2 isme ek olarak Daveed Gartensteinros isimli kişinin de FETÖ ile bağlantılı 'Foundation for defense of democracies' FDD'e uzman olarak görev yaptıkları tespit edildi.

3 İSMİ AĞIRLADILAR

3 ismi Aylin Atmaca ve Burak Abacı'nın karşıladığı belirlenirken, Türkiye ile ilgili yurt dışındaki konularda bağlantıda kalarak ortak hareket etme kararı aldıkları iddianamede yer aldı. İddianamede iki bilirkişinin eski CHP'li milletvekili FETÖ soruşturmasında firari olan Aykan Erdemir'le de irtibatlı oldukları anlatıldı.