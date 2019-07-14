S-400 sevkiyatı tam gaz sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen taviz vermediği hava savunma güvenliği ile ilgili attığı en önemli adımlardan biri olan S-400 hava ve füze savunma sisteminin sevkiyatına önceki gün başlanmıştı. Rusya'dan sisteme ilişkin ilk teslimat dün yapılmıştı. Üç aşamada ülkemize getirilecek olan sistemin parçalarını taşışan üç ayrı kargo uçağı Mürted Hava Meydanı'na inmişti. Rusya'nın S-400 sevkiyatı dün de devam etti. Mürted Hava Meydanı'da dün sabah saatlerinde gelen 4. uçaktaki parçalar hangarlara alındı. Rusya parçaların tamamlanmasının ardından 192 füzeyi de deniz yoluyla Türkiye'ye gönderecek. Askeri kaynaklar sevkiyatın birkaç ay içinde tamamlanmasının beklendiğini söylediler.Rusya'dan alınan uzun mevzili Hava Savunma sisteminin devreye girmesiyle Ortadoğu'ya uzanan bölgede dengeler değişecek. Suriye, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'i kontrol altında tutacak şekilde konuşlandırılacak S 400'lerle Türkiye bölgedeki stratejik ve jeopolitik etkinliğini artırırken, kendisine yönetilebilecek terör başta olmak üzere tehlikeleri de caydırıcı ve bertaraf edici gücü sahip olacak. ABD'nin tehdit, baskı ve yaptırımlarına rağmen kararlılığından taviz vermeyen Türkiye S-400'lerle hem Suriye hem Ortadoğu hem de Doğu Akdeniz'e hakim olacak. Suriye üzerinden gelen terör saldırılarının önüne geçilirken, Ortadoğu'dan gelebilecek riskleri önleyecek, özellikle de Doğu Akdeniz'de KKTC'nın çıkarlarına darbe vurmaya yönelik girişimlerin de önüne set çekebilecek. ANKARA