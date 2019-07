Savaşta dahi 200 metreden tankla ateş edilmez

FETÖ

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gecenin kahramanlarından biri de İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan'dı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilere direnen ve girişimin bastırılmasında önemli rol alan Çalışkan yaşananları SABAH'a anlattı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü olayın başlangıcıydı.Beylerbeyi'nde görevli polislerin silahlarını almaya çalışan askerlerden bahsedildi.Hem köprünün tek taraflı kapatılması hem de polislerin silahlarını almaya çalışan asker konusundan dolayı olayı ciddiye aldım ve köprüye hakaret ettim.Köprüye geçtikten sonra oradaki ciddiyeti ve aynı anda çok yerle irtibat kurmak zorunluluğundan dolayı eşimi ve çocuklarımı 3-4 saat sonra hatırladım ve bir arkadaşıma onları bulundukları yerden almasını ve uygun bir yere götürmesini istedim.Şehri yöneten üç kişinin köprüde buluşması ve değerlendirme yapması çok faydalı oldu. Hem sağlıklı iletişim ve bilgilendirme, hem de hızlı karar alma konusunda faydalı oldu. Valimizin ilgili yerleri bilgilendirmesi, komutanımızın canlı yayınla Türkiye'ye seslenmesi ve diğer talimatları kalkışmanın başarısız olmasında çok önemli etkileri olmuştur.Saat 22.29'da telsiz anonsu gerçekten şok etkisi yapmış ve ilk etapta ne yapacağına karar veremeyen yüzlerce rütbeli ve binlerce polis bu anonsla olayın mahiyetini öğrenmiş, il emniyet müdürünün sevk ve idaresini hissetmiş, tereddütten kurtulmuştur. Emri alırsanız özgüvenli şekilde görevinizi yaparsınız.Canınız, ciğeriniz, kardeşiniz, evladınız olan maiyetinize gerekirse ölün ama bulunduğunuz yeri terk etmeyin, ne pahasına olursa olsun şu görev yapın emrini vermek gerçekten çok zor, fakat işin doğası bu. Güzel olan meslektaşlarının emirleri hiç düşünmeden yapmasıdır.Köprüde halkın ve bizim üzerimize uzun namlulu silahlarla, uçaksavarlarla defalarca saatlerce ateş açıldı. Vicdanını kaybetmiş, şuursuz güruha acımasızca saldırmaları yönünde telkin ve talimatlar verilmiş, savaşta dahi 200-300 metre mesafeye tankla ateş edilmez. Bu hainler bunu dört defa yaptı. O köprüde 34 vatandaşımız içinde yakın korumam Münir Alkan da var, şehit oldular. Tam bir vahşetti.Darbenin kırıldığı an köprüdeki askerlerin ellerini kaldırması ve canlı bir şekilde televizyonlarda yayınlanmasıyla bu işin bittiğini hissettirmiştir.Camilerden sala okunması fikri nasıl doğdu?Sala konusu benim iki yardımcım Ahmet Metin Turanlı ve Mehmet Çatal tarafından düşünülmüş.Uygun kanallardan Diyanet İşleri Başkanımıza ulaşılmış, kendileri de bu talimatı vermişlerdir.Birçok kişinin zaman zaman umutsuzluğa düştü, çaresizlik hissettiği bir zamanda Allah-u Ekber sedaları manevi bir enerji sağlamış.Herkesin özgüveni arttırmış, yapılan için vatan savunması olduğunu hissettirmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımızla birkaç telefon görüşmesi oldu. İlk aradığında durumu sordu, biz de bir FETÖ darbesi olduğunu, halkın üzerine ateş açtıklarını, bizlerin de halkın yanında onlara karşı gerekeni yaptığımızı anlattım. İlerleyen saatlerde Atatürk Havalimanı ve kule ile ilgili konuşmalarımız oldu. Her konuşmadan, sesinden ve talimatlarından güç aldık, özgüvenimiz arttı.FETÖ amaç için her şeye meşru diyen, kökü burada gibi gözüken ancak beynini ve değerlerini satmış, istihbarat örgütü mantığıyla yetiştirilen, İslam'ın, Türklüğün ve mazlumların düşmanı, dünyayı yönetenlerin kurduğu, beslediği, koruduğu masonik yapılanmadır.