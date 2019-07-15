Başkan Erdoğan 15 Temmuz anmasında duyurdu: 'Kuruluşu resmen tamamlandı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.

Katılımcılar da her isminin okunmasının ardından "burada" diyerek karşılık verdi. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Daha sonra sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlayarak hitabına başladı.

"SİZLERLE BİR MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM..."

Biz de yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram günü olarak ilan ettik. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak inşallah sonraki nesillerde 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde hatırlayacaklardır. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlığı yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlandı. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.