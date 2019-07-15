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Başkan Erdoğan'dan 'a özel saat

Başkan , Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın, temalı saat taktığı görüldü.

Giriş Tarihi: 15.7.2019 21:52
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz'a özel saat

Başkan Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Açılışını yaptığımız Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binamızın hayırlısı olmasını Allah'tan diliyorum. Polis teşkilatımız, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızla sırt sırta vererek adeta tarih yazdı.



Kimi zaman üç beş gözü pek polisimiz, FETÖ'cü alçaklar tarafından işgal edilen bazı yerleri kısa sürede kurtararak darbenin bastırılmasında büyük başarı elde ettiler. Özel Harekatçılarımız, yetişebildikleri her yerde darbecilere kök söktürdüler." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz temalı saat taktığı görüldü.

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Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz'a özel saat
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