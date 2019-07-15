Şanlı milletin zaferi: 15 Temmuz! A Haber 112 noktadan canlı yayında

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bir milletin diriliş, şahlanış destanının 3. yılı. Bundan 3 yıl önce bugün üniforma giymiş FETÖ'nün üniforma giymiş eli kanlı teröristleri millete darbe yapmaya cesaret etti. Milletin parasıyla alınan tankları F-16'ları yine milleti vurmak için kullandı ama bu bu şanlı Türk milleti tarih sahnesinde söz konusu vatan olunca bağımsızlık olunca hiç bir savaştan kaçmadığı gibi o karanlık gecede de ihanet şebekesinin kan kusan kurşunlarına karşı durdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'nda tören

BAŞKAN ERDOĞAN ÇİÇEK BIRAKTI



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

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HALKA HİTAP EDECEK



Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek..

Vatanı darbecilere teslim etmedi genci yaşlısı, kadını erkeği, Türk milleti tankların önüne göğüslerini siper etti. O gece bu topraklar tam 251 şehit verdi. 2 binden fazla vatan evladı gazilik şerefine ulaştı. O karanlık gecenin yıl dönümünde A Haber ekipleri Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından tam 112 canlı yayın noktasında sizlerle

ÖZEL PROGRAMLAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Milletin tank ve uçakların karşısına silahsız cansiperane şekilde çıkarak hainleri durdurulması nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Bu nedenle yunt genelinde en 15 Temmuz gününe özel programlar gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'da her yer Türk bayraklarıyla donatılacak. Toplu taşıma araçları İstanbul ve Ankara'da gün boyunca ücretsiz olacak. Türk milletinin özgürlük ve dayanışma gününde milyonlarca kişi bayraklar ve dualarla anma etkinliklerine katılacak. Dünya medyasından birçok basın mensubu İstanbul ve Ankara'daki anma etkinliklerini takip edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ankara ve İstanbul'daki törenlere katılacak. Erdoğan, ilk olarak Ankara'daki törene katılacak.

ANITTA TÖREN



Ankara'daki ilk tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Erdoğan, Külliye'nin karşısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende Ankaralılar'a seslenecek. Erdoğan daha sonra Millet Camisi'ndeki mevlide ve saat 14.00'te başlayacak Gazi Meclis'teki törene katılacak. Erdoğan son olarak 15 Temmuz'da bombalarla hasar gören ve yeniden yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının açılışını yapacak.



BÜYÜK BULUŞMA



Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul'a geçecek. İstanbul'da her yıl 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen etkinlikleri bu yıl yine direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Saat 20.00'de başlaması planlanan programda Başkan Erdoğan, şehit yakınları, gaziler, STK'lar, dernekler, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce vatandaşın katılacağı tarihi kalabalığa hitap edecek. Erdoğan Programın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açacak.

TAKSİM'DE AÇIK HAVA SERGİSİ



Beyoğlu Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Milli Birlik Destanı" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. Taksim Meydanı Açık Hava Sergi Alanı'nda açılışı gerçekleştirilecek serginin açılışı saat bugün saat 16.00'da yapılacak.



EDİRNEKAPI'DA ŞEHİTLİK ZİYARETİ



İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Müftülüğü'nün ortak düzenlediği programda saat 11:00'da şehit aileleri ve gazilerle birlikte Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne gidilerek tüm şehitler için Kur'an okunup dua edilecek.



BÜYÜK ÇAMLICA CAMİSİ'NDE DUA



İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin Büyük Çamlıca Camisi'nde ortak düzenleyeceği mevlid programında 'Her ayın 15'inde 251 Hatim Programı' kapsamında okunan hatimlerin duası yapılacak.