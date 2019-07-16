Babadan, oğlunun peşini bırakmayan FETÖ imamına dayak

Soruşturma dosyasına göre, güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'den kopmak istedi. Ancak kendisinden sorumlu FETÖ mahrem imamı, üsteğmenin peşini bırakmadı. Önce telefonla aranan üsteğmen, görüşmek istemediğini belirtmesine karşın mahrem imam ısrarından vazgeçmedi. Havacı üsteğmen, bir süre sonra mahrem imamın telefonlarına yanıt vermemeye başladı. Üsteğmenin peşini bırakmayan mahrem imam, Yenimahalle'de yaşadığı evine kadar gitti.

Üsteğmen, babasına, "örgütün peşini bırakmadığı, telefonlarına çıkmayınca mahrem imamın eve geldiğini" söyledi. Eve gelen baba, kapıda karşıladığı mahrem imamdan oğlunun peşini bırakmasını istedi, ardından da tekme tokat dövdü. Baba, "Bir daha sakın kapımıza gelme. Erkeksen git beni polise şikâyet et" diyerek mahrem imamı kovdu.

OĞLUNU SAVCIYA GÖTÜRDÜ

Baba, daha sonra oğlunu da alarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na giderek oğlunun okul çağında cemaat olarak bilinen FETÖ'ye katıldığını, ancak 17/25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerinden sonra bu yapının gerçek yüzünü gördüklerini, oğlunun da bunlardan kopmak istediğini anlattı. Savcının talimatıyla baba-oğul Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Emniyette itirafçı olan üsteğmen, tüm cemaat geçmişini anlattı ve kendisinden sorumlu abilerinin, mahrem imamların, örgütün TSK içindeki yapılanmasının ve aynı hücrede yer aldıklarının isimlerini verdi. İtirafçı üsteğmen serbest bırakılırken, verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonlarda FETÖ'nün 4 mahrem imamı yakalandı. Kaynak: Hürriyet