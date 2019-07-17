Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bay Kemal yine başa döndü!

Bay Kemal yine başa döndü!

ihanet girişimine ‘kontrollü darbe’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal yine kıvırdı. Darbeyi çay içerek izleyen Kılıçdaroğlu bu kez, “15 Temmuz darbe girişimidir” ifadesini kullandı

Giriş Tarihi: 17.7.2019
Bay Kemal yine başa döndü!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşmasının büyük bölümünü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ayırdı. Önceki gün üçüncü yıl dönümü olduğunu hatırlattığı 15 Temmuz'la ilgili "15 Temmuz darbe girişimidir. Kimden, hangi gerekçeyle gelirse gelsin her zaman ve her ortamda darbecilere ve darbe girişimcilerine karşıyız" diyerek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, grup toplantısında, daha önce sık sık dile getirdiği 'kontrollü darbe' ifadesini bu kez kullanmadı ancak yine FETÖ tutuklularının sözcülüğüne soyundu ve cezaevlerindeki FETÖ tutuklularına sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu, geçmişi çabuk unuttu!

15 Temmuz gecesine ait Atatürk Havalimanından kaçması, yine Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyondan darbe görüntülerini izlemesi nedeniyle kamuoyunun tepki gösterdiği Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'cülerin 'kontrollü darbe' söylemini de sık sık dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu bunları unuttu mu?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bay Kemal yine başa döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN