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'da operasyonu

'da satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 10:59
Bursa'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda farklı adreslerde yakalanan iki şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili daha sonra yürütülen çalışmalarla kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.D, E.G, Y.Ç. ve F.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 430 gram sentetik uyuşturucu, 144 adet uyuşturucu tablet, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Diğer şüphelilerden Y.Ç. ve F.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.D, ve E.G'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu
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