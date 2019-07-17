Son dakika: Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş oldu

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğinde görevlendirildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? TIKLAYINIZ...

ALİ HAMZA PEHLİVAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ

Şırnak Valiliğine atanan Ali Hamza Pehlivan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.

Giresun'un Doğankent, Erzincan'ın Kemah, Giresun'un Piraziz, Kahramanmaraş'ın Göksun, Bursa'nın İznik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Pehlivan, 2017 yılında Bayburt Valisi olarak atanmıştı.

CÜNEYT EPCİM'İN ÖZ GEÇMİŞİ

Bayburt Valiliğine atanan Cüneyt Epcim, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç, Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Epcim, 2014 yılında Hakkari Valiliğine Vali Yardımcısı olarak atanmıştı.