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'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a teşekkür kartı

'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği nakledilen 4 yaşındaki Yazıcı ve ailesi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 'a teşekkür kartı gönderdi.

Giriş Tarihi: 17.7.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 13:21
Öykü Arin'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a teşekkür kartı

Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, geçen aylarda ziyaret ettiği Öykü ve ailesinin kendisine kart gönderdiğini belirterek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kendilerine çok teşekkür ediyor, yapılan kök hücre naklinin yavrumuzun bir an önce sağlığına kavuşmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Erbaş'ın ziyaret ettiği Öykü Arin Yazıcı ve ailesinin fotoğraflarının da bulunduğu paylaşımdaki kartta, "Öykü Arin'e umut ol" sloganı ile "Sayın Ali Erbaş, desteğin için tüm Öyküler adına çok teşekkür ederiz. Eylem ve Öykü Arin." ifadeleri yer aldı.

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Öykü Arin'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a teşekkür kartı
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