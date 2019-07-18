Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliği'ne görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ise Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliği'ne Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'ne de Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim getirildi. Mehmet Aktaş, 1968 yılında Elazığ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Aktaş, 1994'te girdiği sınavı kazanarak Malatya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 2010-2014 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na getirilen Aktaş, 2016'da Karabük Valiliği ardından da 2017'de Şırnak Valiliği yaptı. Aktaş, evli ve 3 çocuk babasıdır.