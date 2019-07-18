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Son dakika haberi: Yeni atanan Emniyet Genel Müdürü kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Bu gece gelen son dakika atama haberinin ardından vatandaşlar yeni Emniyet Genel Müdürü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Resmi gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile birlikte yeni Emniyet Genel Müdürü oldu. Peki, Mehmet Aktaş kimdir? İşte, bugüne kadar birçok farklı görevde bulunmuş ve en son Şırnak Valisi olarak görev yapmış yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın hayatı, memleketi ve yaptığı görevler ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 10:22
Son dakika haberi: Yeni atanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili bu gece gelen son dakika haberi gözleri yeni atama kararına çevirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre yeni Emniyet Genel Müdürü oldu. Yeni Genel Müdür'ün göreve atanması üzerine "Mehmet Aktaş kimdir?" sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu oldu. Pekii, Mehmet Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

Yeni Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş'a ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

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Son dakika haberi: Yeni atanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında?
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