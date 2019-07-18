Son dakika haberi: Yeni atanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili bu gece gelen son dakika haberi gözleri yeni atama kararına çevirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu. Yeni Genel Müdür'ün göreve atanması üzerine "Mehmet Aktaş kimdir?" sorusu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu oldu. Pekii, Mehmet Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

YENİ EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

Yeni Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş'a ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...