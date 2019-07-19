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’deki saldırının faili ’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

Irak’ın kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 12:05
Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı

Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü.

MAZLUM DAĞ İSİMLİ TERÖRİST HDP'Lİ VEKİLİN ABİSİ ÇIKTI

Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu. Mazlum Dağ'ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.



İddiaya göre Mazlum Dağ'ın kardeşi Dersim Dağ'ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ'ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi.

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Erbil’deki saldırının faili HDP’li milletvekilinin ağabeyi çıktı
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