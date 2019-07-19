FETÖ'cü Kemal Batmaz'a hücre cezası

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25 Ocak'taki duruşmasında sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada sivil imam Batmaz ancak mercekle okunabilecek şekilde küçük harflerle yazdığı mektubu tutukluların bulunduğu bölüme attı.

Bu sırada eski binbaşı Fatih Çolak ve astsubay Hamit Çıplak, önlerine düşen mektubu almak için hamle yaptı ancak durumu fark eden jandarma, mektuba el koyarak tutanak tuttu.

Sivil imam Batmaz tarafından FETÖ elebaşı Gülen'e yazıldığı tespit edilen mektupta, "Muhterem efendim, ABD'den gelen heyetle alakalı bir arzda bulunmak istiyorum." ifadesi dikkati çekti.

Batmaz, mektubunda örgüt elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyetinin huzurunda cumhuriyet savcıları tarafından alınan ifadesine değindi.

Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı

Batmaz, mektubunda savcıların "Gülen'i tanıyor musun? Darbeye etkisinin olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna, "Tanımıyorum. Hiçbir şekilde darbeye etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bırakın darbeyi, kimseyi incitmeyi düşünmezler." şeklinde cevap verdiğini belirtti.

Sivil imam Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubun sonunda "Efendim, basında terörün finansmanı ile alakalı haberler gerçek dışı. Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum." ifadesi yer aldı.

Tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Kemal Batmaz hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Batmaz, mektupta yazılanları daha önce mahkemedeki savunmasında dile getirdiğini öne sürerek, bunların herkese mal olmuş bilgiler olduğunu savundu.

Duruşma salonunda ele geçirilen metinde değişiklik yapılmış olabileceğini ileri süren Batmaz, yazının başına "Muhterem efendim", sonuna da "Dualarınızı talep ediyor, hürmetlerinizi arz ediyorum" cümlelerinin başkaları tarafından eklendiğini iddia etti.

Cezaevi Disiplin Kurulunun soruşturması sonucunda "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçunu işlediği belirlenen Kemal Batmaz, 19 gün hücre cezasına çarptırıldı.

Batmaz, cezaya karşı Ankara Batı 1. İnfaz Hakimliğine itirazda bulundu.

CEZAEVİNDE DE FAALİYETLERİNE DEVAM ETTİ

İnfaz Hakimliği, konunun aydınlatılması ve yazının kime ait olduğunun tespiti için Batmaz'ın el yazısı örneklerini İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderdi. İncelemeler sonucu mektubun baştan sona Kemal Batmaz'ın el ürünü olduğu tespit edildi.

İtiraza ilişkin kararda, Adli Tıp Kurumundan gelen raporla değerlendirildiğinde sanık hakkındaki uygulamanın ceza infaz kurumu kurallarına uygun olduğu kaydedildi.

Batmaz'ın eylemlerinden ötürü pişman olmadığı, cezaevinde terör örgütünün eğitim ve propaganda faaliyetini sürdürdüğü belirtilen kararda, şu tespitlerde bulunuldu:

"ÖRGÜTE BAĞLILIĞINI BİDİRMEKTEDİR"

"Tutuklunun örgüt içindeki konumunun üst düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Mektup, tutuklulunun Türk ve ABD yetkilileriyle görüşmesi sonrasında muhtemelen örgütün duyacağı rahatsızlığı gidermeye yöneliktir. Kemal Batmaz, mektubunda olayları safahatıyla anlatırken örgütü satmadığını, sadık olduğunu ifade etmekte ve bağlılığını bildirmektedir.

Yargılama safahatında alınan Adli Tıp Kurulu raporuyla da yazının Kemal Batmaz'ın el ürünü olduğu ispatlandığından, FETÖ'nün halen Fetullah Gülen tarafından yönetildiğine dair Türkiye Cumhuriyeti'nin tezi ispatlanmıştır."