Önce kaset operasyonu sorulmalı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde "FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Turan şunları söyledi:Dün bu örgütün gazetesi, televizyonu, bankası, dershaneleri kapatıldığında sahip çıkan, malum gazeteye talimatla milletvekillerini gönderen kimdi? MİT Başkanı'na operasyon yapılmasına destek olan kimdi? MİT TIR'larının durdurulması ihanetinin arkasında duran kimdi? 17-25 Aralık sahte tapelerini Meclis'te her gün dinletip örgütün sesi olan kimdi?Meclis'teki 15 Temmuz özel oturumunda FETÖ'yü değil, seçilmiş cumhurbaşkanını hedef alan CHP olmadı mı? Kimin ne yaptığını, nerede durduğunu milletimiz görüyor. FETÖ, 50 yıllık geçmişi olan, bu millete ve devlete en büyük zararı vermiş terör örgütlerinden biri. Nerede yuvalanmışsa, elbette orası kurutulmalı. Bürokrasi, siyaset hiçbir alan ihmal edilmemeli. Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, bu mücadelenin takipçisiyiz.(Kılıçdaroğlu'nun 'Yürekli bir savcı arıyorum, Erdoğan'ı çağıracak' sözü) O aradığı savcıların bir kısmı cezaevinde, bir kısmı yurtdışında firari. O yargı adıyla yapılan darbe dönemleri geçti. Oysa FETÖ'yle mücadelede en büyük şans sayın Erdoğan'dır. 50 yıllık bu örgütün gerçek yüzünü ortaya çıkaran ve çökerten Erdoğan liderliğidir. O halde ben de yürekli bir savcı arıyorum; o savcılar 'siyasi ayak' için, Atatürk'ün partisinde kaset operasyonuyla genel başkan değiştirip yerine getirilene 'Neden getirildin?' diye sorarak başlayabilir.