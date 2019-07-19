Rusya: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatına hazırız

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RUSdevlet şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye'nin istemesi hâlinde Su-35 savaş uçakları sevk etmek için çalışmalara başlamaya hazır olduklarını söyledi. Sputnik'in haberine göre Rostec CEO'su Çemezov, "Türk meslektaşlarımızın isteklerini belirtmeleri hâlinde S-35 sevkiyatını gündeme almaya hazırız" açıklasında bulundu. Çemezov'un söz konusu açıklaması, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi satın almasından dolayı F-35 savaş jeti programına katılımınının Pentagon tarafından askıya alınmasının ardından geldi. NATO ülkelerinin Flanker-E ismini verdiği dördüncü nesil Rus Su-35 savaş uçakları, Su-27 jetlerinin modernleştirilmiş versiyonu.