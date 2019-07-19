BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Genel Müdürü ile 3 ilin valiliklerinde değişikliğe gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Uzunkaya ise İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliği'ne görevlendirildi. Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim getirildiEmniyet Genel Müdürü Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun. Bir çok ilçede kaymakamlık yapan Aktaş, İ bir dönem çişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Aktaş, 2016'da Karabük, 2017'de Şırnak valisi olarak atandı.Şırnak Valiliği'ne atanan Pehlivan ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünü mezunu. Çok sayıda ilçede kaymakamlık yapan Pehlivan 2017'de Bayburt Valisi olarak atanmıştı.Bayburt Valiliği'ne atanan 38 yaşındaki Epcim, Türkiye'nin en genç valisi oldu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Epcim, İngiltere Manchester Üniversitesi'nde Dil Eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerine eğitim aldı. İngiltere Coventry Üniversitesinde MBA Internatıonal Human Resource Management programında MBA derecesi aldı. Epcim, 2014'te Hakkari Vali Yardımcılığı görevine 2016'da ise KHK ile Hakkâri Belediye Başkan Vekili görevine atandı.