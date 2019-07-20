Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Irak'ın Erbil kendinde bir restorana düzenlenen ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit düştüğü, iki Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faili terörist Mazlum Dağ'ın (27) kız kardeşinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ (23) olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeyle CHP, İyi Parti ve HDP ittifakı tartışmaları yeniden gündeme geldi. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri terör destekli işbirliğine karşı sert tepki verdiler:HDP'liler belirli aralıklarla PKK terör örgütü ile ilgili ona meşruiyet atfeden açıklamalarda bulunuyorlar. Milletin oyuyla girdikleri parlamentoda çözümü aramak yerine PKK'nın uzantısı olarak faaliyet gösterdiklerini ifade etmekten çekinmiyorlar. Bu utanmazlıktır. Aynı şeyi Tunceli'de 2 çocuğumuz katledildiğinde de yaptılar. Tüm dünyada farklı siyasi görüşler teröre karşı ortak tavır ortaya koyar. Ama ülkemizde maalesef bu konuda ciddi bir çifte standart mevcut. CHP bu konuda sınıfta kaldı. CHP çıkıp "Bu parlamentonun mensupları olarak Kürtlere dair sözünüz varsa halk sizi seçti, ama siz yakınlarınız aracılığıyla terör saçıyorsunuz, aksi yönde bir çağrınız olmadığı gibi meşrulaştırıyorsunuz" diyemez. HDP de bunu bildiği için her türlü pervasızlığı yapmaya devam ediyor. İyi Parti'ye çıkıp "Bu koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz" diyebiliyor. Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Mansur Yavaş'ı kastederek "Bizim sayemizde seçildiğinizi bileceksiniz" diyebiliyor.HDP-PKK bağlantısı inkar edilemez boyutta. Bu elim hadiseden sonra CHP'li ve İyi Parti'li belediye başkanlar acaba ne düşünmektedirler? Bir nebze dahi vicdan azabı duymakta mıdırlar? HDP'den de bir kınama açıklaması gelmiş, açıklamaya bakıyoruz içinde PKK geçmiyor. PKK'yı lanetleyemeyen dostlar alış-verişte görsünler mantığıyla yapılan bir açıklama. Bu yapının en son ağzına alması gereken kelime barıştır. Anadolu'da güzel bir tabir kullanılır; "Kurtla yiyip çobanla ağlamak." Bu yapı "cumhuriyeti kuran parti" ve milliyetçi bir partinin eliyle büyük şehirlerde söz sahibi olacak. CHP HDP ile kurduğu ittifakının geldiği noktadan memnun mu? Milliyetçiyiz, Atatürk'ün partisiyiz diye her aileden bir oy da HDP'ye isteyenler kendi seçmenlerine bu durumu nasıl açıklayacak?Suçta ve cezada şahsilik, hukukun temel ilkelerinden biridir. Elbette hiç kimseyi kardeşinin işlediği suçtan dolayı mahkum edemeyiz. Siyasetçiler bu tür durumlar karşısında ilkeli davranmak zorundadırlar. HDP'nin ve söz konusu vekilin bu durum karşısında nasıl bir tavır takınacağını hep beraber göreceğiz. Siyasetçi sorumluluğuyla çıkıp terör örgütünü ve bu alçak teröristi net bir şekilde isim vererek kınamalıdırlar.İyi Parti ve CHP şehitlerimizin vebaline ortak olmuştur. HDP'li Dersim Dağ Meclis'te terör örgütünün propagandasını yaparken PKK terör örgütü üyesi kardeşleri askerimizi, polisimiz ve vatandaşlarımız şehit etmektedir. HDP ile PKK arasındaki bu işbirliği gün gibi ortadayken CHP ve İyi Parti seçimlerde işbirliği yaparak HDP'yi meşrulaştırmaya çalışmıştır. İyi Parti Başkanı Meral Akşener HDP'yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak nitelendirerek meşrulaştırmaya çalışmıştır.Diplomatımızın şehit edilmesi bir Asala/Ermeni metodudur. Bunlar 1980'lerde onlarca diplomatımızı şehit ettiler. Şimdi de PKK/ ASALA taktiği ile devletimize diz çöktürülmek isteniyor.Türk Milleti, bunlarla işbirliği yapanları ,sandıkta ittifak kuranları, kol kola gezenleri , belediye başkanlığı seçimlerinde birlikte hareket edenleri çok iyi biliyor ve tanıyor. Bu kanlı olaydan sonra PKK'ya destekleriyle oy alan ittifak ortakları nasıl tavır koyacaklar merak ediyorum. İttifak ortakları bu olaydan sonra hallerinden memnunlar mı? İyi Partililer Meclis'te HDP'li Fatma Kurtulan'ın, "Bizim sayemizde,bizim oylarımızla bu koltuklarda oturuyorsunuz" diyerek tehdit etti.Ama ses dahi çıkarmadılar.Bu kanlı olaydan sonra bir kez daha şapkalarını öne koyup yerlerini buna göre tayin etmeleri gerekiyor.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın Erbil kentindeki silahlı saldırıda şehit olan diplomat Osman Köse'nin ailesine başsağlığı diledi. Köse'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.