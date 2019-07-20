Çifte maaşlı başkandan akraba kıyağı

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İzmir'in Karaburun ilçesinde 31 Mart'ta başkan seçildikten sonra ilk icraatı kendisini belediye şirketine müdür atayıp, maaşa bağlayan CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ile ilgili başka skandallar da patlak verdi. Avukat mesleği bulunan aynı zamanda babadan da zengin olduğu öğrenilen CHP'nin kadın belediye başkanı Erdoğan'ın 8 bin lira maaşının dışında 7 bin 500 TL huzur hakkını almasıyla edindiği hormonlu maaşı ilçede büyük tepkiye neden olurken, skandalların bununla sınırla kalmadığı ortaya çıktı.SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın belediye bünyesinde hizmet veren 3 plajdaki tesislerin müdürlüğüne erkek kardeşinin oğlu olan üniversite öğrencisi Derya Girgin'i getirdiği öğrenildi. CHP'li başkanın 'süper kıyakla' henüz 23 yaşında olan Girgin'i 'müdürlük' görevine getirmesi 'Bu kadarına da pes' dedirtti. CHP'li başkan yine halasının kızı Yıldız Sedef'i de belediyenin Halkla İlişkiler Müdürü olarak göreve getirdi. Mevcut muhasebe müdürünün de görevine son veren Erdoğan'ın bu göreve de eşinin akrabası Handan Kalalı'yı yerleştirdiği ortaya çıktı. Ayrıca Erdoğan'ın belediye ait 3 lojmanı baştan aşağı tadilattan geçirdiği, bir tanesini kendisine tahsis edeceği, diğer ikisini de başkan yardımcılarına vereceği bilgisine ulaşıldı. Seçim öncesi eşitlik sözü veren Erdoğan'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla kendisine yakın kişilere kıyak geçmesi, büyük tepki çekti.Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, başkanlık maaşı dışında belediye şirketinden müdür olarak ayrıca 7 bin 500 TL daha ücret almasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Hakkımda iddia edilen belediye iştirakine müdür olarak atanmam tamamen yasal olup bu görev şahsıma Karaburun Belediye Meclis kararı ile verilmiştir" dedi. Karara şerh koyan ve "Kamu vicdanı zedelendi" diyen AK Parti grubu ise kararın yasal olmadığı gerekçesiyle hukuki yollara başvuracak.