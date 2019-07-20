Feto’ya mektuba hücre cezası

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e hitaben yazdığı mektubu duruşma salonundaki diğer sanıklara atarken yakalanan sivil imam Kemal Batmaz, "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçundan 19 gün hücre cezasına çarptırıldı. Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 25 Ocak'taki duruşmasında sanıklar mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada sivil imam Batmaz ancak mercekle okunabilecek şekilde küçük harflerle yazdığı mektubu tutukluların bulunduğu bölüme atmıştı.

Bu sırada eski binbaşı Fatih Çolak ve astsubay Hamit Çıplak, önlerine düşen mektubu almak için hamle yaparken durumu fark eden jandarma, mektuba el koymuştu. Batmaz'ın el yazısıyla FETÖ elebaşı Gülen'e yazdığı tespit edilen mektupta, örgüt elebaşı Gülen'in iade sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD heyetinin huzurunda cumhuriyet savcıları tarafından alınan ifadesine değindi. Tutanak altına alınan olaya ilişkin Sincan Cezaevi yönetimi, tutuklu sanık Kemal Batmaz hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçunu işlediği belirlenen Batmaz, 19 gün hücre cezasına çarptırıldı. Batmaz'ın cezaya karşı itirazı üzerine İnfaz Hakimliği, konunun aydınlatılması ve yazının kime ait olduğunun tespiti için Batmaz'ın el yazısı örneklerini İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. İncelemeler sonucu mektubun baştan sona Batmaz'ın el ürünü olduğu tespit edildi. Kararda, mektubun FETÖ'nün halen Fetullah Gülen tarafından yönetildiğine dair tezi de ispatladığı kaydedildi. ANKARA