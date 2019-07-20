‘İstikamet Kızıl Elma’ diyen askerden Bahçeli’ye ziyaret

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında, aHaber muhabirinin "İstikamet neresi?" şeklindeki sorusuna "Kızıl Elma" diye cevap vererek operasyonun simgesi haline gelen Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Kuzu, önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, dün Twitter'da, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin Operasyonunda, İstikamet neresi? sorusuna "Kızıl Elma" diye cevap vererek Türk Milleti'nin milli ve manevi duygularını harekete geçiren kahraman askerimiz Mehmet Kuzu, liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Bey ile bir araya geldiler" notuyla paylaşıldı. Kuzu'nun aHaber ekranlarında söylediği "İstikamet kızıl elma, ailem beni beklemesin" sözleri tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. ANKARA