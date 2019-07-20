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Son dakika: Yeni kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Dün geceden beri son dakika kimdir? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Bu gelişmenin üzerine vatandaşlar yeni ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için arama motorlarında Mehmet Aktaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında? gibi sorularla bilgi edinmeye çalışıyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.7.2019 02:23 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 02:23
Son dakika: Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev değişimi yapılarak Şırnak Valisi , olarak atandı. Bu gelişmenin üzerine vatandaşlar arama motorlarında Mehmet Aktaş kimdir ve yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında? şeklinde sorularla yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Peki Mehmet Aktaş kimdir ve yeni Emniyet Genel Müdürü nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ MEHMET AKTAŞ KİMDİR?

Yeni Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş'a ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Son dakika: Yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında?
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