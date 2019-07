SETA Direktörü İsmail Çağlar tek tek açıkladı! Rus uçağının düşürülmesi talimatını ben verdim diyen eski başbakanla...

Çağlar, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılarında çalışan gazetecilerin kendi perspektiflerinden özgür/tarafsız/eleştirel olabileceğini ancak bu kuruluşlarının gazetecileri özgür/tarafsız/eleştirel oldukları için değil bu pozisyon kurumun işine geldiği için istihdam ettiğini vurguladı.

Yabancı basının maskesini indiren SETA'ya karanlık odaklardan iftira operasyonu

İşte SETA Direktörü İsmail Çağlar'ın o paylaşımlarıı:

KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTIKLARI AN...



Eski başbakanla program yapan gazetecilerin kovulması tam da #SETAraporu ile dikkat çekmeye çalıştığımız hakikate karşılık geliyor; hiçbir yabancı medya kuruluşu gazeteciler daha özgür çalışsın ve Türkler daha iyi haber alsın diye burada değil. Buralarda çalışan gazeteciler kendi perspektiflerinden özgür/tarafsız/eleştirel olabilirler (önemli bir kısmı değil ama bu bahsi diğer). yabancı medya kuruluşları bu gazetecileri özgür/tarafsız/eleştirel oldukları için değil bu pozisyon kurumun işine geldiği için istihdam eder.Aynı özgür/tarafsız/eleştirel(?) gazetecilik performansına devam eden gazeteciler kırmızı çizgiyi aştıkları an veya kurum pozisyon değiştirdiği an acı akıbetle karşılaşırlar.







'RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ TALİMATINI BEN VERDİM DİYEN ESKİ BAŞBAKANLA...



Rus uçağının düşürülmesi talimatını ben verdim diyen eski başbakanla yayın yaparsan, o eski Başbakan ballandıra ballandıra Rusların ulusal onuru zedelenmesin diye neler yapıldığından bahsederse, üstelik tüm bunlar S-400 sevkiyatı başlamış, TR F-35 programından çıkartılmış, Ruslar kendi uçaklarının reklamını yapmaya başlamışken (2 gündür Sputnik TR bu konuyla ilgili kaç paylaşım yaptı?) olursa, programı Rus radyosunda değil başka mecrada yapsan bile Ruslar artık iş vermez.



"ESKİ İŞVERENLERİNİ O ZAMAN TANIRLAR"



Ben hala anlamadım diyen Rus mecralarının uçak krizinden önce, sonra ve ilişkiler düzeltildikten sonraki yayınlarına baksın. Tarafsız/eleştirel/muhalif gazetecilik yapmalarına müsaade ettiğini zannettikleri eski işverenlerini belki o zaman tanırlar.

"Türkiye'deki tüm yabancı medyayı 5.kol faaliyeti olarak görüyorlar" diyerek aklınca eleştirdiğini zanneden "kullanışlı liberal" bilmez ama buna ekonomi-politik yaklaşım derler.