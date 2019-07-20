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Son dakika haberi: 'da 4 vatandaşı kaçırıldı

ülkelerinden 'da 4 vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 01:37
Son dakika haberi: Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.

Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi.

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Son dakika haberi: Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
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