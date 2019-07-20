Terörist Mazlum Dağ yakalandı! Son dakika haberi: HDP milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi...

Mazlum Dağ'ın yakalanmasından sonra Mazlum Dağ nereli? sorusu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Mazlum Dağ'ı Irak'tan talep etmesi bekleniyor. Kuzey Irak'ta terör yuvaları yerle bir edilirken, Erbil'de Türk diplomatı şehit eden katil deşifre edildi. Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Türk diplomat Osman Köse, 17 Temmuz'da restoranda yemek yerken şehit edildi.

TERÖRİST MAZLUM DAĞ YAKALANDI!

Olayda 2 Iraklı da can verdi. Diplomatımızı şehit ettikten sonra kaçan saldırganlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. Soruşturma kapsamında 61 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Diplomatımızı şehit eden biri kadın 3 saldırgandan birinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27) olduğu belirlendi. Teröristin, 2014'ten beri PKK ile yakın bağlantıları olduğu tespit edildi. 2014'de Diyarbakır'dan Erbil'e giden Dağ'ın Mahmur kampındaki teröristlerle irtibatlı olduğu öğrenildi. Dağ'ın Türk işadamı ve diplomatların gittiği Türk restoranlarında çalıştığı, Türkler'i takip ettiği ve müşterileri dinlediği için işine son verildiği bildirildi. PKK'nın kent yapılanması içinde olduğu kaydedilen terörist Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu belirlendi.