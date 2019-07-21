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1915 ayaklanıyor

Boğazı’na inşa edilen ’nün yaklaşık 2 ay önce batırılan, kule kesonlarından sonra ayaklar da yola çıktı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019
1915 Çanakkale ayaklanıyor

Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yaklaşık 2 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonlarından sonra önceki gün ayakların ilk bölümü gemilerle Kocaeli'nden yola çıktı. Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen köprünün temeli 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle atılmıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında 2 bin 23 metre ana açıklığı ve 4 bin 608 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz "Ayakların en üstünde Seyit Onbaşı'mızın Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlığını anlatan anıtı olacak. 318 metre yüksekliğindeki ayaklar 18 Mart 2020 tarihine kadar tamamlanacak" dedi.

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1915 Çanakkale ayaklanıyor
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