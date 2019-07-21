4 hain etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütüPKK'yayöneliksınır ötesive yurtiçinde süren operasyonlarlabüyük bir darbe vuruldu.Bingöl'e bağlı Karacehennem Ormanlarıbölgesinde gerçekleştirilen hava desteklioperasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.Jandarma ve Emniyet'in ortak operasyonlarındaise ilk 6.5 aylık dönemdePKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağarayerle bir edildi. İmha edilen barınakların774'ünün içerisinde 169'u uzun namluluve ağır silah olmak üzere toplam 189silah, 113 bin 594 adet muhtelif mühimmat,359 adet mayın/el yapımı patlayıcı ve227 el bombası ele geçirildi.