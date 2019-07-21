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4 hain etkisiz hale getirildi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019
4 hain etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesi ve yurtiçinde süren operasyonlarla büyük bir darbe vuruldu. Bingöl'e bağlı Karacehennem Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma ve Emniyet'in ortak operasyonlarında ise ilk 6.5 aylık dönemde PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara yerle bir edildi. İmha edilen barınakların 774'ünün içerisinde 169'u uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere toplam 189 silah, 113 bin 594 adet muhtelif mühimmat, 359 adet mayın/el yapımı patlayıcı ve 227 el bombası ele geçirildi.
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4 hain etkisiz hale getirildi
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