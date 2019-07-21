4 hain etkisiz hale getirildi

Terör örgütü
PKK'ya
yönelik
sınır ötesi
ve yurtiçinde süren operasyonlarla
büyük bir darbe vuruldu.
Bingöl'e bağlı Karacehennem Ormanları
bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli
operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Jandarma ve Emniyet'in ortak operasyonlarında
ise ilk 6.5 aylık dönemde
PKK'ya ait 859 sığınak, barınak, mağara
yerle bir edildi. İmha edilen barınakların
774'ünün içerisinde 169'u uzun namlulu
ve ağır silah olmak üzere toplam 189
silah, 113 bin 594 adet muhtelif mühimmat,
359 adet mayın/el yapımı patlayıcı ve
227 el bombası ele geçirildi.