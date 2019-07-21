Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de

ABD'nin James Jeffrey 'de

ABD'nin James Jeffrey'nin 'de olduğu ve yetkililerle Türkiye'nin güvenlik endişesi ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 22:11 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 22:14
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türk hükümetinin davetiyle Ankara'ya gittiği belirtildi.

Jeffrey'nin 22-23 Temmuz'da Türk yetkililerle görüşeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Jeffrey ve Türk yetkililer, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını, Suriye ihtilafının çözülmesine yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması ve DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesi gibi devam eden çabalarımızı ele alacak." ifadesi yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN