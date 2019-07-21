Ambulansa taşıdığı gaziyi iki yıl sonra buldu

15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan acılar ve kahramanlıklara dair halen yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Avukat Mücahit Çiğdem, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Atatürk Havalimanı'na gidenler arasındaydı. Diğer vatandaşlarla birlikte burayı kuşatan darbecilere karşı duran Çiğdem, kanlı geceyi yara almadan atlattı. Ancak o gecede yaşadıkları unutulacak gibi değildi. Darbeyi protesto eden vatandaşların tanklarla ezildiğini, kurşunlandığını gördü. Askeri bir aracın altında ezilen ve öldü diye üzeri kapatılan bir vatandaşı ambulansa taşımıştı.







Çiğdem bir türlü unutamadığı o kişiyi 2 yıl boyunca aradı. İstanbul'daki 87 şehidin fotoğrafını tek tek inceledi. Şehitler arasında yoktu. Bu kez yüzlerce gazi arasında o kahramanı aramaya başladı. 2 yıl sonra aradığı kişiyi 15 Temmuz Derneği aracılığıyla buldu. Adının Kenan Kesmen olduğunu öğrendiği vatandaş, mucize eseri yaşıyordu. O ilk buluşmalarından sonra bu kez dava arkadaşı oldular. Geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuşan Gazi Kesmen, avukat Çiğdem ile birlikte hainlerin yargılandığı davaları takip etti. Darbecilere karşı direnişi kameralara yansıyan ve Atatürk Havalimanı'nın işgaline ilişkin davada tanık olarak dinlenen avukat Çiğdem yaşananları SABAH'a anlattı:







Ben bulduğumda öldü diye üzeri kapatılmıştı. Onu yerde o şekilde bulup ambulansa taşıdıktan sonra hiç unutamadım. Bir umut kurtulmuştur diye kendisini aradım. Ama iki yıl bulamadım, öldü mü sağ mı öğrenemedim. Kenan beyin yaşadıkları, benim havaalanında ambulans için koşturmalarım, o telaş ve sonrasında iki yıl boyunca bu kişi kimdi, nerede, yaşıyor mu, öldü mü diye arayışımı izah etmem çok zor.

Üzerime ZPT'yi sürdüler. Kaçmayınca araç fren yaptı. Astsubay Şaban Kapucu beni çekti. Albay Ömer Korkut ve Yarbay Serbülent Eken'le de itip kakışma oldu. Gazilerden Vasfi Yılmaz'ın üzerinden ZPT geçti.







'70 GÜN SIRT ÜSTÜ YATTIM'

Üzerinden askeri araç geçen, öldü diye üstü örtülen gazi Kenan Kesmen ise hain geceyi şöyle anlattı: "Darbe girişimini öğrendiğimde Bahçelievler'de evimdeydim. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Atatürk Havalimanı'na gittim. Havalimanında silah seslerini duyunca o bölgeye doğru ilerledim. Askeri kamyon geçiyordu, durdurduk, yan tarafına geçtim. İçinde biri sivil üç kişi vardı. Sağ aynanın olduğu yerden kapıyı açmaya çalışırken araçtan düştüm. Araç durmadı. Sağ teker üstümden geçti. Kendimden geçmişim. Öldüm diye üstümü kapamışlar. Leğen kemiğim ve omuriliğimde kırıklar oluşmuş. 70 gün sırt üstü yattım."

BUGÜN NELER OLDU