‘Böyle sevgi, böyle kardeşlik görmedik’

Hakkâri kırsalında 'Dolunay 2' operasyonunu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timinde görevli Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur 14 Temmuz'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit oldu. Şehit Tokur'un vasiyeti yerine getirildi ve çok sevdiği komutanı 2016'da şehit olan Jandarma Astsubayı Seçkin Çil'in yanına defnedildi.





Seçkin Çil



SABAH, Çil ailesi ile Tokur ailesini bir araya getirdi. İki aileyi buluşturan gazetemize şehitlerin yakınları duygularını anlattı.

Şehit Seçkin Çil'in evinde askerleriyle çekilmiş onlarca kare var her yerde. Asker ocağında, farklı illerden gelip buluşmuş, aile olmuş koca bir tablo bu.

Şehit Çil'in babası Ali Çil şöyle konuştu:





Cengiz Tokur



ASKERLERİ ÇOK SEVİYORDU

Oğlumuzun şahadetiyle tanıdık Cengiz'i. "Babamı kaybettim, artık ben de sizin bir oğlunuzum" deyip evimize geldi. Bize anne-baba derdi. Vasiyeti bizi hiç şaşırtmadı. Oğlumuz askerlerinin çok sevdiği bir komutandı. Ona "Seçkin baba" derlerdi. Cengiz gibi öyle çok askeri var ki "Beni komutanım yanına defnedin, şehit olursam vasiyetimdir" diyen. Biz böyle bir sevgi, böyle bir kardeşlik görmedik.





Züleyha Tokur oğlu Cengiz Tokur'u asker selamıyla son yolculuğuna ağurlamıştı.



"Oğlum askerlerine eziyet etme, iyi davran" derdim. "Onlar benim kardeşlerim" derdi. Çok sevildi çünkü o hiçbir zaman bir komutan olmadı, erlere annebaba şefkatiyle yaklaştı. Yıllık izne geldiğinde evimiz dolup taşardı, sürekli askerleri ziyarete gelir, ararlardı. Oğlum biraz da bizimle ilgilen derdim. "Kardeşlerim seviyorlar beni" dedi. İzni bitmeden bir gün önce giderdi, 'askerlerimi merak ettim' diye.

Cengiz Tokur'un annesi Zülayha Tokur ise oğlunun vasiyetiyle ilgili şöyle konuştu:





Cengiz Tokur Seçkin Çil'in mezarını ziyaret etmişti.



Bizim kelimelerle anlatamadığımız bir bağ vardı askerleriyle arasında. Urfa'da göreve başladı, orada bir komutanla tanıştı. "Anne Seçkin baba var komutanımız. Öl dese ölürüz, şefkatli, babacan" derdi. O komutanıyla kardeş oldu biz de ailelerle birleştik. Cengiz bir ay önce evlendi ama yıllarca komutanını çocuklarına manevi babalık yaptı. Hep yanlarında oldu, hatta balayı tarihini bile Seçkin'in kızının okul gösterimine göre ayarladı. Önce o gösterimi izledi sonra gitti.





Ali Çil ve Aysel Çil oğullarının mezarı başında.



O VASİYET KOCA BİR AİLE YAPTI

Vasiyetini yıllardır biliyorum, Seçkin'i ben oğlumdan tanıdım, hep anlatırdı. Komutanını ailesiyle manevi bir aile olduğunu, onu kaybettikten sonra çocuklarına adeta manevi babalık yaptığını biliyordum. Evlat özlemini o çocuklarla geçirdi. Onlar farklı illerde doğup, okullar okuyup, aynı hayatlarda buluşan iki kişiydi. Bize iki aile bıraktılar. Onlar şehit oldu ama biz iki aile birleştik. Bir vasiyet bizi koca bir aile yaptı.





Ali Çil Cengiz Tokur'un mezarını ziyaret edip dua etti.



ŞAHİNLER'İN ŞEFKATLİ BABASI

Şehit Seçkin Çil'in annesi Aysel Çil ise şunları söyledi:

Seçkin'e 1987'de 23.40'ta doğum yaptım, 2016'da 23.40'ta kalbine gelen bir kurşunla şehit oldu. Liseden sonra askeri okula gitti, ağabeyi asker olduktan sonra o da "Asker olacağım" diye tutturdu. Başarılı bir ortalama ile jandarma özel harekât oldu. Şehit olduğu meşhur "Şahinler Taburu'nda" komutan oldu. Özellikle operasyon bölgelerini istedi. Sur'a gitti, 40 gün hainlere göz açtırmadı. Askerleri için "Onlar bana emanet, bir şey olacak ise bana olsun" derdi. Birçok çocuk ve kadına da umut oldu. Yaralar sardı, el uzattı. Bir de Soner vardı. Üçü can arkadaşıydı. Soner bana oğlumun şehadet anını şöyle anlatmıştı: "Saat 23.40'tı.. Komutanım vuruldu, hemen kucağıma aldım kafasını, "Seçkin baba dedim" ama cevap vermedi. İlk kez benimle konuşmadı."

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