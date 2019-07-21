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Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi! Hediye edilen büyüdü

’a Sudan’dan hediye edilen 4 yavru aslan büyürken, ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi! Hediye edilen yavru aslanlar büyüdü

NİL, SULTAN, SUDAN VE SEVAKİN

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin adlı yavru aslanlar büyüdü. Beslenmelerine ve bakımlarına özen gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. 300 türden yaklaşık 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesine getirilen aslanlar, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Erdoğan'a hediye edilen aslanları görenler, aslanları beğendiklerini söyleyerek, daha önce televizyonda gördükleri aslanları yakından görmenin sevincini yaşadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarına yoğun ilgi! Hediye edilen yavru aslanlar büyüdü
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