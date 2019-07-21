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'den 'da önemli açıklamalar

Genel Başkanı , 'da vatandaşlara hitap etti. Devlet Bahçeli, S-400 ve F-35 meselelerine değinerek "Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 projesinden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi kötü komşu ev sahibi yapar, kötü müttefiklik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da neden ve gerekçe olacaktır. Türk milleti kimsenin avucuna bakmaz, bakmamıştır." dedi.

Giriş Tarihi: 21.7.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 15:46
Devlet Bahçeli'den Karaman'da önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da vatandaşlara hitap etti.

Devlet Bahçeli'den Karaman'da önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milli bekamıza yönelik saldırıların engellenmesi için inşaa edilmiştir. Bu sayede tıkanan, tekleyen eski sistem yenisiyle değiştirilmiştir. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişimi içinde ve etrafında olanlar yeni hükümet sisteminden rahatsızdır.

KÖTÜ MÜTTEFİKLİK TÜRK'ÜN İMZASI BULUNAN SAVAŞ UÇAKLARININ YAPILMASINA NEDEN OLACAK

Ekonomik tetikçilerini kullanıyorlar, vatan evlatlarını kanlarını döküyorlar, Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyorlar. S-400 almamıza şüpheyle yaklaşıyorlar. Zillet'e yatırım yapıyorlar. Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 projesinden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi kötü komşu ev sahibi yapar, kötü müttefiklik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da neden ve gerekçe olacaktır. Türk milleti kimsenin avucuna bakmaz, bakmamıştır.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Terör sorununun çözülmesi için hükümete desteğimiz tamdır

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Devlet Bahçeli'den Karaman'da önemli açıklamalar
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