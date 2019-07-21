Dilek Güngör yazdı: Yalancı çobanlar

Siyasi bakış açılarını analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistler, yalancı çobana döndü. Hiçbir tahminleri tutmadı

Türkiye'de döviz kurları üzerinden felaket tellallığına soyunan ekonomistlerin durumu yalancı çoban hikâyesine döndü. Geçen yıl ağustostan bu yana dolar konusunda ne üfürdülerse olmadı. Seçimlerden sonra doların 10 TL'ye tırmanacağını söylediler, tutmadı. S-400 krizi nedeniyle piyasaların çökeceğini iddia ettiler, olmadı. Merkez Bankası üzerinden spekülasyon yaptılar, temennileri gerçekleşmedi. Anlayacağınız, 1 yıldır her ekonomik, siyasi ve diplomatik gelişmede çıkıp apar topar kur tahmininde bulunan ekonomist, gazeteci ve akademisyenlerin hepsi takipçilerini fena ters köşe yaptı. Sadece felaket satarak vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan, objektif ekonomik analizle siyasi bakış açısını birbirine karıştıran bu kesim, kurlar düşmeye başlar başlamaz ise ortadan kayboldu.

Peki sosyal medyada kendilerini 'güvenilir' (!) olarak lanse eden, çektikleri videolar binlerce kişi tarafından izlenen, söyledikleri tahminler WhatsApp gruplarında elden ele dolaştırılan bu kesimin söylediklerinin ne kadarı gerçekleşti?







ATİLLA YEŞİLADA

Geçen yıl 17 Kasım'da yayınladığı videoda, yerel seçime kadar doların 7 TL olacağını iddia etti. Videoyu çektiği tarihte dolar 5.33 TL seviyesindeydi. Seçimler, S-400, F-35 yaptırımı, Doğu Akdeniz gerginliğine rağmen kur hiç o seviyeye çıkmadı. Yerel seçimlerin ardından bu kez 6.5 TL tahmininde bulundu. O dönemde dolar/TL 5.80'di. Şu anda 5.65 TL'ye inmiş durumda... Yani yüzde 3 düştü.







ÖZGÜR DEMİRTAŞ

Kendisinin Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ekonomist olduğu iddia ediliyor. Ama ne yazık ki, Demirtaş'ın piyasa öngörülerinin hiçbiri tutmuyor. Dolar kuruyla ilgili rakam vermese de yerel seçimlerden önce her platformda TL'yle ilgili karamsar tablolar sundu. 27 Mart'ta konuştuğunda dolar kuru 5.32 TL'ydi, o günden sonra sadece 33 kuruş arttı.

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