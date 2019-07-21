Dostlarımız darbecilerle işbirliği yapıyor

DOST ÜLKELER DESTEK SAĞLIYOR

Mustafa Çalışkan, "Biz bütün dost ülkelere şunu net bir şekilde söylemek istiyoruz; bizim ülkemizde yapılan bu iş sıradan bir darbe, sıradan bir askeri kalkışma bir cemaatin bir örgütün bir iş değil, biz o gece darbe gecesi Büyükada'da hazırlık yapıp canlı yayına bağlanmak için bekleyen başka ülke insanlarını biliyoruz. Şundan çok mustarip ve üzgünüz, bu örgütün yöneticileri, destekleyenler, para sağlayanlar, iletişimine yardımcı olanlar, ülkelerinde okul açılmasına izin verenler bizim dost ülke olarak kabul ettiğimiz, müttefik olarak gördüğümüz, tarihi ilişkilerimizin olduğu ülkeler" dedi.

"TÜRKİYE SİZİN DARBECİLERİNİZİ KORUSA…"

Çalışkan, "Bu yaşadığımız olay İstanbul'da Ankara'da yaşanan olay dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşansaydı yine ülke ismi vermeden söylüyorum bu ülkede yaşayan insanlar, sizler ne düşünürdünüz. Daha da kötüsü bu işle alakalı insanlar Türkiye'de yaşasa Türk devleti de bunları korusa sizin taleplerinize Hayır dese iade etmese ne düşünürdünüz?" diye sordu.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan İstanbul'da bulunan yabancı irtibat görevlileri ile bir araya gelip FETÖ tehlikesini anlattı.

19 ÜLKEDEN 24 TEMSİLCİ

Baltalimanı Polis Evi'nde gerçekleşen buluşma, 15 Temmuz girişiminin ve örgütün, yabancılar tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya; ABD, Belçika, Fas, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Japonya, Kazakistan, İsveç, Danimarka, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Rusya ve Tunus ülkelerinin İstanbul'daki Polis İrtibat Görevlileri/Konsolosluk çalışanları olmak üzere toplam 19 ülkeden 24 temsilci katıldı.

Toplantıda Mustafa Çalışkan,15 Temmuz 2016 günü başlayan hain darbe girişimi ve FETÖ 'nün yapılanması ve bu örgütün yurtdışı bağlantıları ile ilgili bir sunum yaptı.

15 Temmuz kalkışma gecesine ait bazı görüntülerin sinevizyonda gösterimi ile sunumuna başlayan Çalışkan, "Burada bu örgüte destek veren, bu örgütü tam olarak anlamış olan veya bizim tam olarak anlatamadığımız ülkelere ipuçları vermek istiyorum" dedi.

"KURŞUNLARIN ALTINDA, TANK ATIŞLARININ ALTINDA…"

15 Temmuz gecesini kurşunların ve tank atışlarının altında yaşadığını kaydeden Mustafa Çalışkan, "Bu olayı şöyle düşünmeyin, bir hazırlığımız var, kameraların veyahut televizyonların başına geçip bizim bu olayı sevk ve idare ettiğimizi düşünmeyin. Bu işin sevk ve İdaresini yapan kişi olarak akşam 22.00'dan sabah 08.00'a kadar köprüde kurşunların altında tank artışlarının helikopter saldırıların altında yapılan sevk ve idaredir" diye konuştu.

"Bu örgütü dini bir yapı, dini bir örgüt olarak almayın bu örgüt amacı için amacına ulaşmak için her şeyi mubah sayan dini de bu işte kullanan bir örgüttür" diyen Çalışkan şöyle devam etti:

"Bu örgütün ne kadar geniş bir örgüt olduğunu anlatmak için bazı rakamlar vereceğim. Ülkemizdeki demokratik ortamdan faydalanarak binlerce okul, yurt, dershane gibi yerler açtılar. Yine yüzlerce binlerce şirketler kurdular, yöneticilerimizin, hükümetimizin, iktidarın dine karşı toleranslı davranmasını istismar ettiler bu ortamda, bu iklimde devletin bütün kurumlarına elemanlarını yerleştirdiler dünyanın birçok ülkesinde özel koruma gördüler destek gördüler. Biz bunların tamamını çok iyi biliyoruz. Bahsettiğimiz ülkeler bizim dost ülkelerimiz. Örnek veriyorum, bu yaşadığımız olay İstanbul'da Ankara'da yaşanan olay dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşansaydı yine ülke ismi vermeden söylüyorum bu ülkede yaşayan insanlar, sizler ne düşünürdünüz. Daha da kötüsü bu işle alakalı insanlar Türkiye'de yaşasa Türk devleti de bunları korusa sizin taleplerinize Hayır dese iade etmese ne düşünürdünüz. Bakın şu anda dünyanın 100'e yakın ülkesinde hala bu örgütün net bir şekilde bizim açımızdan terör örgütü olduğunu kabul ettiğimiz ve ispat ettiğimiz bu olayları yapan örgütün 100'e yakın ülkede hala okulları bulunuyor."

15 TEMMUZ ÖNCESİNDE TERÖR SALDIRILARI

2016'da 15 Temmuz girişimi öncesinde bazı terör saldırıları ile darbenin altyapısının oluşturulduğunu kaydeden Çalışkan, "Bu terör sağanağına ve terör saldırılarını durdurulması için o saatte de bu saatte de çok emek verdik, demokratik ortamda insanları rahatsız etmeden terör örgütlerine karşı sayısız operasyonlar yaptık. Öyle sistemler kurduk ki bir günde 150.000 insanın kontrolünü yapacak yılda 48 milyon insanın kontrolünü yapacak bir network oluşturduk. Ancak dış destekli terör örgütlerine karşı ne kadar tedbir alırsanız alın desteği olduğu sürece bir şekilde bir kaçak yakalayıp saldırabiliyorlar. Bu saldırıların tamamen amacı insanları darbeyi hazırlamaktı" şeklinde konuştu.

Bu darbenin savuşturulmasında en önemli şahsiyetin Cumhurbaşkanı olduğunu kaydeden Çalışkan şöyle konuştu: Bu darbenin başarılı bir şekilde durdurulmasını sağlayan kişi, lider Cumhurbaşkanımızdır. Ordularınızı yönetebilirsiniz, emrinizdeki Polis kuvvetlerine talimatlar verebilirsiniz ama milleti yönetmek çok ayrı bir şeydir. Millet derken en düşük rakamla 3-5 milyonluk bir insanı yönetmekten bahsediyorum. Bir talimatla 3-5 milyon insanı sokağa çıkarıyorsunuz belki daha fazla. Bu riski alacak lider dünyada sayılıdır. Onun tavrı, onun duruşu hem halkı hem Polis teşkilatını hem de diğer kurumları ayakta tutmuştur."

"ÜLKEYE, EKONOMİYE, SİYASETE CİDDİ ZARARLAR VERDİ"

Bu darbeye kalkışan örgütün 251 Türk vatandaşını öldürdüğünü, 2220 üzerinde Türk vatandaşını ise yaraladığını kaydeden İstanbul Emniyet Müdürü, "Ülkeye çok ciddi zararlar vermiş ekonomiye, siyasete birçok yere ciddi zararları vermiş bu insanların hiç birisi mahkemelerde biz pişman olduk demiyorlar. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz birincisi bu örgüt gerçekten çok kötü bir örgüt, çok sıkıntılı bir örgüt ve direniyorlar ama ikinci önemli kısım şu hala dış desteği fazlasıyla görüyorlar bazı ülkeler bu insanlara böyle davranmaları ile ilgili destek veriyorlar. Şöyle düşünün bir katil dünyanın her tarafında bir katil bilinçli ya da bilinçsiz kazara veya normal olarak birisini öldürdüğünde bir süre sonra pişman oluyor. Bir süre sonra düşmanı dahi öldürmüş olsa pişman olur. 251 masum vatandaşı öldürmüşler, 2200'den fazla masum insanı yaralamışlar ve biz pişmanız demiyorlar. Böyle bir insan profili incelenmeye araştırılmaya mercek altına alınmaya değer" dedi.

15 Temmuz'un sıradan bir saldırı olmadığını kaydeden Mustafa Çalışkan, "Biz bunu çok iyi biliyoruz bunun arkasında kimlerin olduğunu da çok net biliyoruz. Delilli bir şekilde bunları ilgili yerlere, ilgili ülkelere iletiyoruz. Bu darbenin içinde kim varsa bunların detaylı bilgilerine sahibiz. Biz bütün dost ülkelere şunu net bir şekilde söylemek istiyoruz; bizim ülkemizde yapılan bu iş sıradan bir darbe, sıradan bir askeri kalkışma bir cemaatin bir örgütün bir iş değil, biz o gece darbe gecesi Büyükada'da hazırlık yapıp canlı yayına bağlanmak için bekleyen başka ülke insanlarını biliyoruz. Şundan çok mustarip ve üzgünüz bu örgütün yöneticileri, destekleyenler, para sağlayanlar, iletişimine yardımcı olanlar, ülkelerinde okul açılmasına izin verenler bizim dost ülke olarak kabul ettiğimiz, müttefik olarak gördüğümüz, tarihi ilişkilerimizin olduğu ülkeler" ifadelerini kullandı.