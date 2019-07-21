Geceyi F-16’lar aydınlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'daki ilk noktası olarak ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajı'nda on bini aşkın katılımcı, ellerinde meşalelerle, şafağı bekledi. Başbakan Ersin Tatar da vatandaşlarla birlikte şafak nöbeti tuttu. Etkinlikte, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bando Mızıkası ve müzisyen Yaşar'ın verdiği konserin ardından geleneksel meşale yürüyüşü yapıldı.

Yavuz Çıkarma Plajı sahilindeki sessiz saygı bekleyişi ve okunan duaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarından dört F-16, Ada'da ilk kez gece uçuşu yaparak Şafak nöbetçilerini selamladı. Şafak nöbeti, dualar, ilahiler ve sabah ezanıyla sona erdi.



BARIŞ HAREKATI 45. YILINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nda adaya ayak basmıştı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü etkinlikleri, dün başta KKTC ve Türkiye'de düzenlenen anma ve törenlerle kutlandı.

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