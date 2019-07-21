Hamileyken kullandığı uyuşturucu bebeğinin canını aldı

Elif D., Sedat K. İle 6 yıldır imam nikahlı olarak yaşıyordu. İstanbul Beyoğlu'nda yaşaya çift 15 Haziran günü iddiaya göre tartışma yaşadı. Akşam saatlerinde Tarlabaşı'na çıkan genç kadın 6,5 aylık hamileydi. Buna rağmen Tarlabaşı'nda tanımadığı birinden uyuşturucu madde alan genç kadın maddeyi içtikten sonra ağrıları başladı ve fenalık geçirdi. Eve giden genç kadın eşine uyuşturucu madde kullandığını ve fenalaştığını bu nedenle sancılarının arttığını söyledi.

UYUŞTURUCU MADDE BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Koca Sedat K. Fenalaşan eşini Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan genç kadının doğumu başlamıştı. Hastanede ölü bir bebek doğuran genç kadının uyuşturucu madde kullandığı doktorlar tarafından tespit edilince durum savcılığa ihbar edildi. Adli Tıp Kurumu ise bebeğin annesi tarafından madde kullandığı için hayatını kaybettiğini rapor etti. Savcılık rapor sonrası anne Elif D.'nin ifadesine başvurdu. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu kabul eden genç kadın 'Kokain maddesi almak için torbacı arıyordum. Bana bir kokain maddesi verdiler. Bende maddeden bir kez kullandıktan sonra kendimden geçtim' ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRMEDEN DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda anne Elif D. Hakkında dava açtı. Hazırlanan iddianamede uyuşturucu bağımlısı 36 haftalık hamile kadının hamile olduğunu bilerek uyuşturucu madde içtiğini. Bu nedenle düşük yaptığını ve böylece çocuk düşürme suçunu işlediği anlatıldı. 1 yıla kadar hapsi istenen anne ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

11 YAŞINDAN BERİDİR BAĞIMLIYMIŞ

2002 yılında da Nijerya uyruklu kişilerle uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve çıkartıldığı İstanbul DGM'de eroin krizine giren Elif D., 3 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Beyoğlu'nda telefon çalmak suçundan o dönemde tutuklanan Elif D, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde yatmış ve polisteki ifadesinde uyuşturucuya 11 yaşında başladığını söylemişti.