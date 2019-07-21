Hormonlu maaşını bağışlamak zorunda kaldı

Belediye şirketine meclis kararıyla kendini müdür olarak atayan ve 8 bin liralık maaşına 7 bin 500 lira huzur hakkı ekleten İzmir'in Karaburun ilçesi Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, gündeme taşıdığımız haberlerin ardından çark etti. Hormonlu maaş alması ile büyük tepki çeken CHP'li Başkan Erdoğan, huzur hakkı maaşından feragat ettiğini söyledi.

Yazılı bir basın açıklaması yapan Erdoğan, "Söz konusu şirkette KHK, kanun ve Yüksek Mahkeme kararlarına aykırı olmamasına rağmen, basında ve kamuoyunda rahatsızlık ve hassasiyet yaratan 'Huzur Hakkı' işlemini tamamen kendi özgür irademle sonlandırma kararı aldım. Şirket tarafından hesabıma bir kez ödenen 'Huzur Hakkı' meblağının tamamını, ilçemizde eğitim veren Karaburun Ortaokulu'nun Okul Aile Birliği'nin hesabına 'Bağış' olarak yatırdım" ifadelerini kullandı.



"ŞOV YAPMA, YANLIŞTAN DÖN"

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, Erdoğan'ın huzur hakkı almasıyla ilgili hafta içinde yasal işlem başlatacaklarını söyledi. İlkay Girgin Erdoğan'ın aldığı huzur hakkını okula bağışlamasının da şov amaçlı olduğunu dile getiren Adem Avcı şunları söyledi:

"Keşke ben yaptım oldu mantığı ile hareket etmeseydi de ilçemiz böyle bir olayla gündeme gelmeseydi. CHP'li başkanın okula bağışladığı tutar, devletindir. O meblağı yine devletin kasasına koymak zorundadır. Yapılan eleştirilerin ardından eğitim adı altında algı yaratmaya çalışmaktadır. Kendisine yanlıştan dönme çağrısında bulunuyorum. Bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz."



SABAH, CHP'li Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'ın kendisine ikinci maaşı bağlamasını iki gün önce manşet yapmıştı.

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