‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı komedi filmi 'Hükümet Kadın' Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde gerçek oldu. Adli sicil kaydı nedeniyle başkanlık mazbatası iptal edilen Mikail Ağır'ın yerine eşi Gülfer Ağır aday oldu. Eşi İYİ Parti'den seçime giren Gülfer Ağır, yenilenen seçimlerde AK Parti'den aday oldu.Beldede kadın bir adayın olması özelikle kadınları çok sevindirdi. Beldede ki kadınlar Gülfer Ağır'a destek verdiklerini ifade ederken, erkek seçmenlerden de aynı ilgi görüyor. Ev ziyaretleri ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Gülfer Ağır, yapılacak seçimlerden galip gelirse Adıyaman'ın tarihinde ki ilk kadın belediye başkanı olacak. Adıyaman'ın il olduğu tarihten beri hiçbir belde ve ilçede kadın belediye başkanı olmadığı öğrenildi. Gülfer Ağır, 31 Mart'ta ki seçimlerde kazanan eşine büyük haksızlık yapıldığını ifade etti.