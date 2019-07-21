Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > ‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu

’ filmi gerçek oldu

Giriş Tarihi: 21.7.2019
‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu
Sermiyan Midyat'ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı komedi filmi 'Hükümet Kadın' Adıyaman'ın Besni İlçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde gerçek oldu. Adli sicil kaydı nedeniyle başkanlık mazbatası iptal edilen Mikail Ağır'ın yerine eşi Gülfer Ağır aday oldu. Eşi İYİ Parti'den seçime giren Gülfer Ağır, yenilenen seçimlerde AK Parti'den aday oldu.

SEÇİLİRSE İLK KADIN OLACAK
Beldede kadın bir adayın olması özelikle kadınları çok sevindirdi. Beldede ki kadınlar Gülfer Ağır'a destek verdiklerini ifade ederken, erkek seçmenlerden de aynı ilgi görüyor. Ev ziyaretleri ve kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Gülfer Ağır, yapılacak seçimlerden galip gelirse Adıyaman'ın tarihinde ki ilk kadın belediye başkanı olacak. Adıyaman'ın il olduğu tarihten beri hiçbir belde ve ilçede kadın belediye başkanı olmadığı öğrenildi. Gülfer Ağır, 31 Mart'ta ki seçimlerde kazanan eşine büyük haksızlık yapıldığını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hükümet Kadın’ filmi gerçek oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN