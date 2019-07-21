Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: İran'dan "ABD ve yabancı ülke casuslarını gözaltına aldık" açıklaması

Son dakika: 'dan " ve yabancı ülke casuslarını gözaltına aldık" açıklaması

, "Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 17:55
Son dakika: İran'dan ABD ve yabancı ülke casuslarını gözaltına aldık açıklaması

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülkede "ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapanların" gözaltına alındığını, kimliklerinin yarın açıklanacağını belirtti.

"CASUSLARI TESPİT ETTİK VE..."

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran'da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alevi, "Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik." dedi.

YARIN AÇIKLANACAK

Alevi, casuslukla suçlanan kişilerin kaç kişi olduğu hakkında bilgi vermezken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İran'dan "ABD ve yabancı ülke casuslarını gözaltına aldık" açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN