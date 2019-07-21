O teröristler öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Tunceli'de 10 Temmuz günü öldürülen 5 teröristten 3'ünün terör örgütü PKK, 2'sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. Eylem yapamadan toplantı halinde iken etkisiz hale getirilen MLKP'li teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan "Seydo" kod adlı Taylan Kutlar, diğer PKK'lı teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Pirdoğan" kod adlı Hıdır Çallı olduğu tespit edildi.16 Temmuz'da Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin de 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu Sorhin Eruh kod adlı Meryem Aksu olduğu tespit edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hakurk Vadisi'nde başlatılan 'Pençe Harekâtı' devam ederken, Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde terör hedeflerine yönelik hava harekâtı gerçekleştirildi. Saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.