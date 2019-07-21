Röntgenci çalışana üst sınırdan hapis çıktı

Haber ve mail hizmeti veren yaygın bir internet sitesinin Sarıyer'deki bürosunda 'röntgencilik' şoku yaşandı. İddiaya göre çalışanlardan Özgür Ç., kadın ve erkeklerin ortak kullandığı tuvalete gizli kamera yerleştirip elde ettiği görüntülerle çalışanlara şantaj yaptı. Şirket avukatları olayı yargıya taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ay süren soruşturmada deliller toplandı ve zanlı Özgür Ç.'nin ifadesine başvuruldu. İfadesi alınan Özgür Ç., 2017 yılı nisan ayı ile aralık ayları arasında söz konusu şirkette çalıştığını, daha sonra çıkarıldığını anlattı. Özgür Ç., "Şirkette çalışan arkadaşlarım beni sürekli üstlerime şikâyet ediyordu. Bu şikâyetin telefonla yapıldığını düşündüm. Telefonla konuşma yapılabilecek tek kapalı alan tuvaletti. Bu nedenle tuvalete kamera yerleştirdim. Çekim yaptığım görüntüleri herhangi bir siteye yollamadım, kimseye şantaj yapmadım" dedi.

BİLGİSYARINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Özgür Ç.'nin ikametinde yapılan aramada, çok sayıda flaş bellek, hard disk, laptop, masa üstü bilgisayar, cep telefonu, hatlar, gizli kamera özelliği olan materyaller, cd kartları, cd ve dvdler ele geçirildi. Ele geçen materyaller de yapılan incelenmede çok sayıda özel gizliliğini ihlal eden ve müstehcenlik içeren kadın ve çocuklara ait uygunsuz görüntüler bulundu.

20 ÇALIŞAN MAĞDUR

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık tarafından Özgür Ç. hakkında, "Cinsel Taciz, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve İfşa, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali, Şantaj, Müstehcen Yayınların Yayımlanmasına Aracılık Etmek, Çocuk Pornoculuğu Yoluyla Müstehcenlik" suçlarından iddianame düzenlendi. Davada, site çalışanı 20 kişi mağdur olarak yer aldı.

18 YIL HAPİS

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Mahkeme, 7 ay 10 gündür tutuklu bulunan Özgür Ç.'nin Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 7 yıl 6 ay, müstehcenlik suçundan 10 yıl 6 ay ve 4 bin 500 gün adli para cezasına çarptı. Mahkeme Özgür Ç.'nin suçunun işleme ağırlığını(verilen cezanın yasal sınırın üstünde) göz önünde bulundurarak, cezayı ertelemedi.