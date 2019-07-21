Şehidimizin kanı yerde kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde 17 Temmuz'da Türk Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'ye (36) bir restoranda bulunduğu sırada 4 terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi.Hain saldırıda Köse şehit olurken 2 Iraklı hayatını kaybetti. Kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla bölgede olağanüstü önlemler alınırken, Erbil Güvenlik Ajansı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, saldırganların kimliği ve eşkâli kısa sürede belirlendi. Saldırının baş failinin CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ittifak yaptığı HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi Mazlum Dağ olduğu öğrenildi. İki kardeşinin de PKK'nın silahlı dağ kadrosunda olduğu belirlenen Mazlum Dağ ve yanındakilerin yakalanması için Erbil Asayiş Müdürlüğü, teröristlerin fotoğraflarını Kuzey Irak'ta ilgili yerlere dağıttı.Hain saldırının ardından 73 saat geçmeden Türk güvenlik birimlerinin de desteği ile hainler yakalandı.Şehidimiz Osman Köse'nin katili Mazlum Dağ, yardımcısı "Dıjvar Mamed Yusuf" kod adlı Muhammed Bisksız ile diğer 2 terörist Erbil'de kıskıvrak yakalandı. Türk güvenlik birimlerinin de desteği ile, anti terör birimi ile Erbil asayiş biriminin ortak operasyonuyla yakalanan teröristler sorguya alındı.Terörist Mazlum Dağ'ın 2015'te Türkiye'den kaçtıktan sonra terör örgütü PKK'nın denetimindeki Mahmur Kampı'nda barındığı tespit edildi. Erbil'in 40 kilometre güneyindeki Mahmur Kampı'nda sözde mülteci olarak barınan hain teröristin zaman zaman kamptan ayrılarak Kandil'deki farklı kamplara gittiği, sözde terörist elebaşlarıyla görüştüğü belirlendi. Teröristin Mahmur- Kandil arasında kuryelik yaptığı bildirildi./SABAHTerörist Mazlum Dağ'a kuryelik yaptıkları, suikast öncesi yardımcı oldukları belirlenen 5'i kadın, 9 kişi Erbil Asayiş güçlerince Mahmur mülteci kampında gözaltına alındı. İsimleri Türkiye'ye de bildirilen bu 9 kişiden 7'sinin aynı zamanda Türkiye vatandaşı PKK'lılar oldukları öğrenildi.