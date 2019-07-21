Teröristler yıktı, devlet sıcak yuvaya kavuşturdu

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ta 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler, tuzakladığı patlayıcılar sonucu evleri yıkılan veya kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca inşa edilen 5 bin 716 konuttan 3 bin 746'sı tamamlandı. Evleri yıkılan terör mağduru aileler için TOKİ'nin inşa ettiği konutlardan 539'unun kura çekimi önceki gün yapıldı. Konutların hak sahiplerine teslimi için Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndeki spor salonunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren ile vatandaşlar katıldı. Eren, "Daha önce de 304 konutun kura çekimini gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki günlerde 580 konutun daha kura çekimini yapacağız. Kurban Bayramı'na varmadan toplamda 1500 konutu teslim etmiş olacağız" dedi.Konutlara yerleşen aileler konforlu yaşama kavuşurken, çocuklar ise çevresindeki oyun parklarında vakit geçirmenin keyfini sürüyor. 6 çocuk babası Hacı Özcan yeni konforlu evlerinde oturmanın sevincini yaşadıklarını dile getirerek, "Evlerimiz çok güzel Allah devletimize zeval vermesin. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Çok beğendik" dedi.