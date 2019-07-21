Üniformalı veda

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Bitlis'te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş Samsun'da, Pençe Harekatı kapsamında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal da Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Binbaşı Zafer Akkuş (48) için Samsun'da tören düzenlendi. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin tabutuna omuz verdi. Armutlu Mahallesi Merkez Camisi'ndeki törende baba Emekli Astsubay Rüştü Akkuş, şehit oğlu Binbaşı Zafer Akkuş'u, kendi üniformasıyla uğurladı.Anne Saniye Akkuş işe yakınlarından destek alarak cenazeye katılbildi. Şehidin eşi Yasemin Akkuş ve kızı Büşra Akkuş, Zafer Akkuş'un cenazesi camiye geldiği esnada askerlerin elindeki fotoğrafa sarılarak gözyaşı döktü. Akkuş'un 22 yaşındaki kızı Büşra'nın "Baba ne olur gitme bizi bırakma" feryadı yürekleri dağladı. Şehit Akkuş'un cenazesi mahalle kabristanlığına defnedildi.Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal da (25) memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Kaşören Camisi'ndaki törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken baba İsmail Ünal ve anne Fatma Ünal'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Ünal, mahalle mezarlığına defnedildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş ile Tunceli'de PKK'nın tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz (8) ve Nupelda (4) kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.